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Иван Ургант отписался от всех друзей в Instagram

Юлия Курганова

Общество
Иван Ургант отписался от всех друзей в Instagram
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Телеведущий Иван Ургант по неизвестным причинам отписался в соцсети Instagram от всех своих друзей. На данный момент он не подписан вообще ни на кого. Что происходит с шоуменом — непонятно.

Аккаунт программы «Вечерний Ургант» также удалял на какое-то время своего ведущего из подписок в Instagram. Позже он снова появился в подписках. В настоящее время соцсеть ограничила возможность одним пользователям просматривать подписки других, поэтому ситуация достаточно запутанная.

Шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира Первого канала в связи со спецоперацией в Донбассе. Когда оно вернется в эфир — неизвестно, сообщает «Собеседник».

Сам Иван Ургант пропал из социальных сетей. Он около двух недель ничего не публикует в Instagram.

Актриса Лариса Лужина обиделась на телеведущую Леру Кудрявцеву. Звезда советского кино возмутилась работой монтажеров передачи на НТВ «Звезды сошлись», в которой приняла участие в феврале. Она посвятила программе и ее ведущей Лере Кудрявцевой эмоциональный пост в соцсети Instagram и заявила, что никогда больше продюсерам канала не удастся заманить ее на съемки.

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