Нумерологи объяснили, как номер дома и квартиры влияет на судьбу человека

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Люди проводят дома около трети своей жизни, но часто многие даже не задумываются о том, как номер их квартиры может повлиять на судьбу. Нумерологи утверждают, что цифры на стене дома или входной двери имеют большое значение.

Чтобы узнать «число своего дома» нужно разбить его номер до цифр и складывать их друг с другом до тех пор, пока не получится однозначное число.

Дом 1 идеален для людей, сосредоточенных на работе и почти не занимающихся личными отношениями. Карьера идет вверх, но вот личное счастье поселилось, видимо, по соседству.

Дом 2. Все, что касается чувственных вопросов и амурных дел — происходит именно здесь. Тем, кто ищет вторую половину рекомендуется поселиться в доме именно с таким номером.

Дом 3 символизирует творчество, развлечение и оптимизм. В нем всегда царит смех и веселье, а с кухни звучит поэзия.

Дом 4 для тех, кто любит практичность и защищенность. Максимально безопасное место, в котором всегда комфортно и удобно.

Дом 5. Если вы ищите новых друзей и вообще любите знакомится, то вам сюда. Социализация и динамичность — это главные характеристики этого дома.

Дом 6. Сюда лучше переезжать с семьей, так как шестерка является залогом гармонии в браке и способствует улучшению взаимопонимания между влюбленными.

Дом 7 — прекрасное место для духовного развития. В нем особенно хорошо получается проводить время в медитациях и, например, проходить обучение.

Дом 8. Эта бесконечность символизирует процветание, изобилие и реализацию амбиций. Поэтому если вы хотите попробовать свои силы в бизнесе, то это лучшее место для жизни.

В доме 9 обычно селятся те, кто любит уединенное общение со старыми друзьями и небольшие уютные компании. Это идеальный дом, чтобы восполнять силы после тяжелого трудового дня, передает Пятый канал.

Нумеролог Эндже Гарифуллина рассказала, каким будет март 2022 года. По словам эксперта, в марте будет преобладать вибрация цифры 9 (2 + 0 + 2 + 2 — число года, к нему прибавляем 3 — число месяца).