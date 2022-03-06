Синоптик предупредил о морозной погоде 8 марта в Москве

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Температура в столице во вторник, 8 марта, будет только на градус отличаться от климатической нормы: днем ожидается до минус пяти градусов, потом начнется похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Восьмого марта будет нормальная, морозная погода. Ночью будет минус семь — девять градусов, по области до двенадцати градусов мороза, а днем до минус пяти градусов. Температура будет около или чуть ниже нормы. Погода в этот день покажет свой игривый, женский нрав, потому что похолодает немного, дальше уже настоящий мороз, — рассказал он.

По словам синоптика, 9-10 марта будет двенадцать градусов мороза, а это на семь градусов ниже нормы.

Вильфанд отметил, что специально для москвичек специалисты Гидрометцентра дают прогноз на 8 марта в градусах по Фаренгейту — по этой шкале прогнозируются плюсовые температуры. Так, днем 8 марта в столице будет плюс 21 — 24 градуса, а ночью плюс 16 — 19 градусов, передает РИА Новости.

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 понедельника, 7 марта.