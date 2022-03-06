Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик предупредил о морозной погоде 8 марта в Москве

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик предупредил о морозной погоде 8 марта в Москве
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Температура в столице во вторник, 8 марта, будет только на градус отличаться от климатической нормы: днем ожидается до минус пяти градусов, потом начнется похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Восьмого марта будет нормальная, морозная погода. Ночью будет минус семь — девять градусов, по области до двенадцати градусов мороза, а днем до минус пяти градусов. Температура будет около или чуть ниже нормы. Погода в этот день покажет свой игривый, женский нрав, потому что похолодает немного, дальше уже настоящий мороз, — рассказал он.

По словам синоптика, 9-10 марта будет двенадцать градусов мороза, а это на семь градусов ниже нормы.

Вильфанд отметил, что специально для москвичек специалисты Гидрометцентра дают прогноз на 8 марта в градусах по Фаренгейту — по этой шкале прогнозируются плюсовые температуры. Так, днем 8 марта в столице будет плюс 21 — 24 градуса, а ночью плюс 16 — 19 градусов, передает РИА Новости.

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 понедельника, 7 марта.

Читайте также:
Роман Вильфанд Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Обыкновенный фашизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Транспорт можно комбинировать

Все мнения
О проекте