«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и области до 12:00 понедельника, 7 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в субботу, 5 марта.

Предупреждение объявлено из-за образования на дорогах и тротуарах гололедицы, говорится в сообщении.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области ожидается похолодание до минус 16–17 градусов после мартовских праздников. Он отметил, что 9, 10 и 11 марта воздух будет на 4–5 градусов холоднее климатической нормы. Метеоролог уточнил, что в среду, четверг и пятницу дневная температура воздуха в столичном регионе составит минус 5–8 градусов.

По сообщению ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, волна морозов после мартовских праздников накроет всю Центральную Россию. По его словам, затем стужа начнет постепенно отступать, и ближе к середине месяца столбики термометра выйдут к мартовским показателям.

Семейный психолог Юлия Изотова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, как необходимо справляться с депрессией в весенний период. По ее словам, человеку поможет правильный режим сна, активность, а также отказ от умственной и физической деятельности.