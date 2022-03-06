Ученые назвали повышающие риск рака желудка продукты

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Ученые обнаружили связь между потреблением популярной закуски и раком желудка. Они отметили, что данный вид онкологии лечить очень сложно, поэтому ранняя диагностика очень важна.

Исследователи все чаще обращают внимание на то, какое влияние определенные продукты оказывают на риск развития рака. Одной из наиболее неожиданных стала связь между потреблением маринованных овощей и риском рака желудка.

— Было высказано предположение о том, что употребление соленой рыбы и маринованных овощей связано с повышенным риском рака желудка, — сообщили ученые.

Исследователи установили, что рак желудка развивался в 1,15 раза чаще при употреблении 40 граммов маринованных овощей в день и в 1,24 раза чаще, если сравнивать максимальный объем потребления с минимальным, сообщается на портале Daily Express.

Медики назвали десять опасных болезней, которые угрожают любителям соленого. Они отмечают, что привычка класть большое количество соли в пищу может привести к проблемам со здоровьем.