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Гинцбург заявил, что «коктейль из антител» эффективен и против «стелс-омикрона»

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург заявил, что «коктейль из антител» эффективен и против «стелс-омикрона»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Разрабатываемый специалистами центра имени Гамалеи препарат против коронавируса на основе моноклональных антител эффективен и против штамма «стелс-омикрон» (ВА.2). Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил глава учреждения Александр Гинцбург.

— Мы проверили препарат, как он работает против варианта ВА.2. Он работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка, они могут взаимодействовать внутри с высококонсервативными последовательностями, которые, по всей видимости, присутствуют во всех вариантах коронавируса, включая и «стелс-вариант», — рассказал он РИА Новости.

До этого Гинцбург заявил, что разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 на базе моноклональных антител в скором времени будет получено. По его словам, соответствующая документация уже была подана.

14 января эксперты ВОЗ рекомендовали использовать два новых препарата для лечения коронавируса. Так, специалисты рекомендовали применять препарат «Барицитиниб», который используется для лечения ревматоидного артрита, и «Сотровимаб», созданный на основе моноклональных антител.

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