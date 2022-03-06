Россияне столкнулись с новым видом мошеннических звонков из-за рубежа

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Россиянам начали звонить с незнакомых номеров с призывами или с просьбами о помощи родственникам. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили представители телефонных операторов.

— В последние дни мы действительно заметили небольшой всплеск нового вида звонков и смс от злоумышленников. Проблема не массовая, но несколько человек обращались с подобными жалобами. Как правило, это звонки из-за границы от роботов с призывами или просьбой помочь родственникам, — рассказали РИА Новости в пресс-службе МТС.

Также были СМС-сообщения с различными призывами, сообщили в компании. Операторы Tele2 и «Мегафон» также подтверждают данную проблему и сообщают, что борются с ней разными способами.

С мошенническими звонками столкнулся и один из сотрудников «Вечерней Москвы». В субботу, 5 марта, на его номер позвонила неизвестная женщина. Она призывала как-то «повлиять» на президента России Владимира Путина в связи со спецоперацией на Украине, а также принять участие в незаконных акциях протеста. Примечательно, что номер был зарегистрирован в Белоруссии.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля он объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.