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Священник рассказал, как правильно подготовиться к Великому посту

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Священник рассказал, как правильно подготовиться к Великому посту
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Великий пост — это период, когда верующие обращают молитвы к Богу и каются за свои грехи. Для тех, кто собирается поститься, следует обязательно посещать богослужения в церкви и исповедоваться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил настоятель храма Благовещения в Петровском парке Максим Обухов.

По его словам, подготовка к Великому посту начинается с богослужений:

— За месяц до начала поста несколько меняется устав во время службы, и по воскресеньям священник читает Евангелие, посвященное теме покаяния: начинает с Евангелия о Закхее, блудном сыне и завершает Страшным судом. Собственно говоря, в этом и состоит суть Великого поста: напомнить о том, что все эти сорок дней, которые верующий должен воздерживаться, — это время покаяния.

Собеседник «ВМ» отметил, что не стоит относиться к посту как к диете, ведь это недопустимо:

— Конечно, прием разрешенной пищи — тоже неотъемлемая часть процесса. Но все равно Великий пост дан человеку не для трапезничества, а для обретения умиротворения, гармонии, приближения к Богу, очищения путем исповеди.

Священник отметил, что далеко не каждый постящийся исповедуется, откладывая время покаяния «на потом»:

— И правда, очень многие прихожане все время затягивают с исповедью и причастием, чего категорически делать нельзя. Помимо некоторых пищевых и физических ограничений, постящийся должен регулярно посещать богослужения.

Собеседник «ВМ» призвал людей, у которых имеются проблемы со здоровьем, беременных женщин и родителей маленьких детей отказаться от воздержания, так как недополучение некоторых ингредиентов, например, животных белков и жиров, может вызвать серьезные последствия:

— Люди с хроническими заболеваниями, как и дети, должны получать полноценное меню, чтобы укрепить иммунитет. А отказ от животных продуктов может приостановить развитие ребенка, отразиться на его умственных способностях.

Эксперт отметил, что в таких случаях действует золотое правило — не навреди.

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