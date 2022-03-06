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Гинцбург сообщил, что «коктейль из антител» начнут испытывать на здоровых добровольцах

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург сообщил, что «коктейль из антител» начнут испытывать на здоровых добровольцах
Фото: Пресс-служба Совфеда

Разрабатываемый Центром имени Гамалеи препарат от коронавируса на основе моноклональных антител в ходе первой фазы исследований будут тестировать на здоровых добровольцах. Первые из них получат препарат уже через три недели. Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил глава учреждения Александр Гинцбург.

— Мы получили разрешение на первую фазу, после первой фазы эксперты будут решать вопрос о проведении второй фазы. Вторая фаза — это больные. Первая фаза — здоровые добровольцы, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что препарат уже наработан в нужных количествах. Наблюдать за добровольцами будут в течение месяца. Если все пройдет хорошо, то эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы тестирования препарата.

До этого Гинцбург заявил, что «коктейль из антител» эффективен и от «стелс-омикрона». Он работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка.

14 января эксперты ВОЗ рекомендовали использовать два новых препарата для лечения коронавируса. Так, специалисты рекомендовали применять препарат «Барицитиниб», который используется для лечения ревматоидного артрита, и «Сотровимаб», созданный на основе моноклональных антител.

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