Наталья Сергунина рассказала о результатах работы столичного проекта «Молодежь Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проектному офису «Молодежь Москвы» исполняется два года. За время работы он запустил 10 тематических проектов, среди которых «ВРаботе», «Город героев Москва», «Московский диалог», «НаРайоне», «Зачетная Москва», Студенческая лига Stand-up. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Молодежный проектный офис объединяет инициативных и талантливых ребят, у которых самые разные интересы. Город поддерживает их идеи и начинания. Помогает организовывать паблик-токи, мастер-классы, творческие конкурсы, образовательные интенсивы и многое другое. За два года прошло 1,5 тысячи мероприятий, — рассказала она.

В прошлом году в Москве состоялись День студента, «Гонка универов», «Зимний марафон 2.0». Участие в этих проектах дает молодым москвичам возможность для профессионального и творческого развития, а также позволяет найти новых друзей и реализовать свои идеи и мечты.

— Проектный офис был создан для молодого поколения как площадка для самореализации, развития творческого, спортивного и интеллектуального потенциалов. И с этой задачей «Молодежь Москвы» успешно справляется, — добавила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«ВРаботе»: получить работу мечты

Анастасия Боряк во время учебы на старших курсах Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина принимала участие в мастер-классах и тренингах, а также следила за обновлением вакансий проекта «ВРаботе». Увидев в соцсетях проекта информацию о стажировке в правительстве Москвы, Анастасия решила попробовать свои силы.

— Первым местом стажировки стал аппарат мэра и правительства Москвы, о котором я до сих пор вспоминаю с теплом. На втором этапе я попала в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Завершающим и решающим местом стал Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, я очень мечтала сюда попасть. И я осталась здесь работать! Желаю каждому никогда не опускать руки, следить за тем, какие возможности предлагает город, и верить в себя, — поделилась Анастасия.

Активисты проекта «Город героев Москва» адресно помогают пенсионерам и инвалидам, ухаживают за животными в приютах, занимаются донорством, участвуют в патриотических программах.

Проект «Студенческая лига Stand-up» оказывает помощь молодым людям в освоении основ комического искусства. За два года было проведено пять образовательных сезонов, а в феврале 2022 года стартовал набор заявок в шестой сезон.

Проект «МедиаШУМ» помогает начинающим журналистам и блогерам пробовать себя в медийных профессиях. Ребята обучаются на курсах и снимают собственные шоу.

Проект «НаРайоне» объединил любителей стрит-культурных направлений — уличных видов спорта, танцев, активного отдых. В рамках проекта проводятся мастер-классы, конкурсы и фестивали.

Ознакомиться с информацией обо всех проектах, ближайших мероприятиях и стать частью команды активистов можно в официальных социальных сетях проектного офиса «Молодежь Москвы».

До этого Наталья Сергунина рассказала, что на национальном этапе чемпионата по робототехнике First Robotics Championship столичный регион будут представлять 22 команды из Москвы и 10 из Московской области.