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В России за сутки заразились коронавирусом 79 863 человека

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки заразились коронавирусом 79 863 человека
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За последние сутки в России зафиксировано еще 79 863 случая заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

В больницу с этим диагнозом попали 8242 человека, что на 11,3 процента меньше, чем днем ранее. Смертельных случаев насчитывается 744. Полностью выздоровели еще 149 060 человек, говорится в сообщении Telegram-канала «Стопкоронавирус.РФ».

В России за сутки заразились коронавирусом 79 863 человека Фото: telegram/Стопкоронавирус.рф

До этого иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что если в ближайшие месяцы не возникнет нового штамма, то эпидемическая ситуация к середине года фундаментально стабилизируется. Тем не менее, по словам эксперта, говорить о завершении пандемии пока рано.

В настоящее время появилась возможность ослабить ограничения, так как число заражений снизилось. Штамм «омикрон» вызывает меньшее количество тяжелых случаев и различных осложнений, поэтому сейчас снизилось число госпитализаций.

Управлять коронавирусной инфекцией станет возможно при условии массовой вакцинации населения и достижения коллективного иммунитета. Об этом заявила главврач Городской клинической больницы № 52 в столице Марьяна Лысенко.

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