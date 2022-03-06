Оценку рыночной стоимости жилья теперь можно заказать в МосгорБТИ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комплексную оценку рыночной стоимости жилья можно теперь запросить напрямую в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— В бюро начали развивать комплексные услуги, которые избавят жителей столицы от необходимости лишний раз посещать клиентские офисы или отправлять новые заявки. Первым проектом в этом направлении стала оценка рыночной стоимости жилых помещений, — уточнил глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Раньше получение оценки рыночной стоимости недвижимости занимало большое количество времени, теперь — от двух до трех дней. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать категорию «Оценочная деятельность» на сайте Московского городского бюро технической инвентаризации.

Забрать документы можно в офисе МосгорБТИ на Преображенской площади. Там же можно и подать заявку на получение оценки. Генеральный директор бюро Александр Кинев подчеркнул, что до конца марта услугу внедрят во всех офисах организации, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 февраля на столичном портале mos.ru заработал новый сервис «Подтверждение статуса действия договора департамента городского имущества».