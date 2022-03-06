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Более 300 человек эвакуировали из Мариуполя

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
Политика
Более 300 человек эвакуировали из Мариуполя
Фото: Depositphotos

Донецкая народная республика (ДНР) эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек. Об этом в воскресенье, 6 марта, в своем Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны республики.

— Несмотря на провокации украинских националистов в направлении гуманитарных коридоров, ДНР эвакуировала из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район более 300 человек, — уточняется в сообщении.

Глава республики Денис Пушилин добавил, что кольцо вокруг Мариуполя сжимается, а в отдельных городских кварталах уже ведется зачистка.

Городской совет Мариуполя заявил о возобновлении эвакуации населения по гуманитарным коридорам в воскресенье, 6 марта. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко добавил, что с 11:00 до 22:00 по Москве на территории будет установлен режим тишины.

Эвакуация будет проводиться в Запорожье, которое находится под контролем украинской стороны. «Зеленый» коридор будет проходить по маршруту Мариуполь — Портовское — Мангуш — Республика — Розовка — Бельмак — Роды — Орехов — Запорожье.

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