Горсовет Мариуполя заявил о возобновлении эвакуации населения 6 марта

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Городской совет Мариуполя в своем Telegram-канале заявил о возобновлении эвакуации населения по гуманитарным коридорам в воскресенье, 6 марта.

— В Мариуполе с 12:00 (13:00 по московскому времени — прим. «ВМ») начинается эвакуация мирного населения, — уточняется в сообщении.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко добавил, что с 11:00 до 22:00 по Москве на территории будет установлен режим тишины.

Горсовет Мариуполя в Telegram-канале подчеркнул, что эвакуация будет проводиться в Запорожье, которое находится под контролем украинской стороны. «Зеленый» коридор будет проходить по маршруту Мариуполь — Портовское — Мангуш — Республика — Розовка — Бельмак — Роды — Орехов — Запорожье.

Накануне в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным гражданам, которые живут на территории Мариуполя. В городе 5 марта с 10:00 до 15:00 по московскому времени был установлен режим тишины. На 12:00 запланировали начало эвакуации мирных жителей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.