Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Горсовет Мариуполя заявил о возобновлении эвакуации населения 6 марта

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Горсовет Мариуполя заявил о возобновлении эвакуации населения 6 марта
Фото: MARKO DJURICA

Городской совет Мариуполя в своем Telegram-канале заявил о возобновлении эвакуации населения по гуманитарным коридорам в воскресенье, 6 марта.

— В Мариуполе с 12:00 (13:00 по московскому времени — прим. «ВМ») начинается эвакуация мирного населения, — уточняется в сообщении.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко добавил, что с 11:00 до 22:00 по Москве на территории будет установлен режим тишины.

Горсовет Мариуполя в Telegram-канале подчеркнул, что эвакуация будет проводиться в Запорожье, которое находится под контролем украинской стороны. «Зеленый» коридор будет проходить по маршруту Мариуполь — Портовское — Мангуш — Республика — Розовка — Бельмак — Роды — Орехов — Запорожье.

Накануне в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили, что националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным гражданам, которые живут на территории Мариуполя. В городе 5 марта с 10:00 до 15:00 по московскому времени был установлен режим тишины. На 12:00 запланировали начало эвакуации мирных жителей.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Донбасс Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Все мнения
О проекте