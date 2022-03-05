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В ДНР сообщили, что националисты отказались предоставить гумкоридор жителям Мариуполя

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили, что националисты отказались предоставить гумкоридор жителям Мариуполя
Фото: twitter/mid_rf

Националисты отказались предоставить гуманитарный коридор мирным гражданам, которые живут на территории Мариуполя. Об этом в субботу, 5 марта, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

В Мариуполе с 10:00 до 15:00 по московскому времени установлен режим тишины. На 12:00 запланировали начало эвакуации мирных жителей. Об этом в субботу, 5 марта, сообщают власти города. Отмечается, что эвакуация будет вестись из трех локаций с помощью муниципальных автобусов. Также можно покинуть город на личном транспорте. Водителей просят забирать с собой как можно больше попутчиков.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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