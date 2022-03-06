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Собянин заявил об установке диагностического комплекса в электродепо «Варшавское» в 2022 году

Георгий Соланович

Город
Собянин заявил об установке диагностического комплекса в электродепо «Варшавское» в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты в 2022 году установят диагностический комплекс для проверки колес в электродепо «Варшавское» Московского метрополитена. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— В этом году в депо «Варшавское» установим первый в метро диагностический комплекс для проверки колес — он будет онлайн считывать все их параметры и работать в паре со станком для обточки, чтобы поезда шли плавнее, тише и меньше воздействовали на путь, — говорится в сообщении.

По словам главы города, с 2011 года специалисты построили и реконструировали 11 подобных построек. В ближайшие годы планируется возведение еще трех депо — «Аминьевское», «Южное» и «Столбово» («Саларьево»). Они, по словам Собянина, необходимы для развития столичного метро, передает агентство городских новостей «Москва».

Электродепо «Нижегородское» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро начнет работать уже в этом году.

Проектом строительства депо предусмотрены установка современного станка по обточке колесных пар, создание инновационного диагностического комплекса и мойки поездов, а также возведение соединительной ветки с железной дорогой. Запуск транспортного объекта позволит пассажирам совершать более быстрые поездки.

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