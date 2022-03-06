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В ЛНР задержали двух агентов разведки Минобороны Украины, планировавших теракты

Юлия Курганова

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В ЛНР задержали двух агентов разведки Минобороны Украины, планировавших теракты
Фото: youtube.com

Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР задержало двух агентов разведки Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, планировавших совершить теракты на территории республики и в РФ. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщается на сайте МГБ.

Агентов задержали в Луганске при перевозке оружия и боеприпасов, заранее изъятых в черте города. Они проходили службу в националистической организации «Правый сектор»* с местом дислокации в Станице Луганская. В конце февраля 2022 года группа получила задание по подготовке и организации теракта на территории нефтебазы в городе Ровеньки.

Из-за боевых действий в Станице Луганской «выдвижение группы для закладки взрывчатых веществ было отменено куратором», а после перехода населенного пункта под контроль ЛНР агентам поручили прибыть с 7 по 9 марта на территорию России, в город Новошахтинск, «с последующим получением дальнейших инструкций».

Задержанные предполагают, что «целью прибытия в указанный населенный пункт является отработка задания по совершению диверсионно-террористического акта на объектах критической инфраструктуры».

23 февраля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Республике Крым. В ходе операции были задержаны шесть россиян, поддерживающих украинскую экстремистскую организацию «Правый сектор»*. Задержанные планировали совершить подрыв самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов Крыма.

* «Правый сектор» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

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