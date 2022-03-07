Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нутрициолог Шарова назвала защищающую организм от паразитов пряность

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Шарова назвала защищающую организм от паразитов пряность
Фото: pixabay.com

Нутрициолог и натуропат Юлия Шарова сообщила, что жевание сушеной гвоздики натощак помогает организму в борьбе с цистами, снижает кислотность и освежает дыхание.

Она рекомендовала тщательно разжевывать по 3-4 штуки гвоздики натощак каждое утро до состояния кашицы.

— Так как у всех есть в организме паразиты, нельзя допускать их разрастания. Сушеная гвоздика отлично помогает в этом случае, убирая цисты (временную форму существования микроорганизмов — прим. «ВМ»), — объяснила специалист.

Шарова отметила, что смесь сушеной гвоздики с молочными продуктами обезопасит детей от накопления слизи в организме. Для удобства необходимо измельчить несколько бутонов гвоздики до порошкообразного состояния, затем получившуюся пудру добавлять в молочные продукты перед употреблением.

— Молочная продукция вызывает накопление слизи в организме. Слизь — это прекрасная почва для размножения вирусов, грибков, бактерий. Например, летом детей часто кормят мороженым. Слизь копится в организме в течение лета. Осенью возникает благоприятная среда для выхода слизи, что провоцирует появление соплей, кашля и т. д. Важно знать, что у молочной продукции существует антидот. И это гвоздика. Советую добавлять несколько щепоток измельченной гвоздики в молочные продукты, чтобы запустить действие антидота в организме, — рассказала нутрициолог, передает РИА Новости.

Эксперты рассказали о полезных свойствах имбиря. Корень имбиря может помочь людям избавиться от головной боли. Более того, имбирь оказывает положительное влияние на человеческий мозг — антиоксиданты не пропускают в мозг высокоактивные молекулы.

Читайте также:
Паразиты советы нутрициолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Все мнения
О проекте