Нутрициолог Шарова назвала защищающую организм от паразитов пряность

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Нутрициолог и натуропат Юлия Шарова сообщила, что жевание сушеной гвоздики натощак помогает организму в борьбе с цистами, снижает кислотность и освежает дыхание.

Она рекомендовала тщательно разжевывать по 3-4 штуки гвоздики натощак каждое утро до состояния кашицы.

— Так как у всех есть в организме паразиты, нельзя допускать их разрастания. Сушеная гвоздика отлично помогает в этом случае, убирая цисты (временную форму существования микроорганизмов — прим. «ВМ»), — объяснила специалист.

Шарова отметила, что смесь сушеной гвоздики с молочными продуктами обезопасит детей от накопления слизи в организме. Для удобства необходимо измельчить несколько бутонов гвоздики до порошкообразного состояния, затем получившуюся пудру добавлять в молочные продукты перед употреблением.

— Молочная продукция вызывает накопление слизи в организме. Слизь — это прекрасная почва для размножения вирусов, грибков, бактерий. Например, летом детей часто кормят мороженым. Слизь копится в организме в течение лета. Осенью возникает благоприятная среда для выхода слизи, что провоцирует появление соплей, кашля и т. д. Важно знать, что у молочной продукции существует антидот. И это гвоздика. Советую добавлять несколько щепоток измельченной гвоздики в молочные продукты, чтобы запустить действие антидота в организме, — рассказала нутрициолог, передает РИА Новости.

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