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Ученые назвали продукт, в считанные часы снижающий уровень сахара в крови

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали продукт, в считанные часы снижающий уровень сахара в крови
Фото: depositphotos

Ученые сообщили, что с высоким сахаром в крови поможет бороться один популярный и недорогой фрукт.

Они рассказали, что диабет второго типа возникает из-за неспособности организма вырабатывать инсулин. Без такого механизма уровень сахара в крови у человека может подняться до опасных значений.

Для больных диабетом исключительно важно удерживать в норме уровень сахара. В этом им помогут бананы, о чем свидетельствуют результаты исследований.

Ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление бананов значительно снижает уровень сахара в крови натощак, а также холестерина. А еще специалисты заметили, что через два часа после приема этих фруктов постпрандиальный уровень глюкозы у участников исследования тоже уменьшался. Постпрандиальный уровень глюкозы — это количество сахара в крови через определенное время после приема пищи.

Исследователи считают, что ежедневное употребление бананов не наносит никакого вреда больным диабетом. Однако эти выводы нуждаются в подтверждении, которое может быть получено в результате более масштабного исследования.

По словам ученых, одна из причин, по которой бананы снижают сахар в крови, это высокое содержание клетчатки. Она содействует снижению глюкозы. В отличие от других углеводов, клетчатка не разлагается на сахар, а проходит через желудочно-кишечный тракт непереваренной, сообщается в издании Daily Express.

Медики назвали два необычных симптома диабета. Они рассказали, что такое заболевание, как диабет, может иметь неявные признаки. Иногда болезнь проявляется на коже. Появление необычных темных пятен и локализованный зуд могут указывать на высокий уровень сахара в крови.

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