Астролог перечислил пять самых подлых знака зодиака

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Насколько подлый человек, обычно зависит от воспитания, круга общения и образования. Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, у которых подлость заложена в крови. Таким людям нельзя переходить дорогу, иначе потом можно сильно пожалеть об этом.

Близнецы считаются самыми подлыми. Их двойственная натура часто вызывает у них смену настроения, мыслей и желаний. Сегодня человек может говорить одно, а завтра другое. Близнецы думают, что находящиеся рядом люди обязаны исполнять все их желания. Они настолько непредсказуемы, что их реакцию тяжело предугадать. Представители это знака часто распускают сплетни и слухи, а также любят облить кого-то грязью за спиной. Также они могут обмануть кого угодно.

За маской доброты Козероги скрывают агрессию и злость. У них часто происходят эмоциональные вспышки, причину появления которых невозможно понять. Они никогда не показывают свои переживания, что еще больше делает их коварными. Когда представители знака пребывают в ярости, с ними бесполезно и даже опасно разговаривать. Тот, кто будет стоять на пути у Козерога, сильно пожалеет об этом — он никого не пощадит.

Девы знают все свои недостатки и стараются с ними справляться, но порой ситуация выходит из-под контроля. Когда у представителей этого знака зодиака начинается хандра, они становятся агрессивными и могут совершать необдуманные поступки. Девы любят плести интриги и распускать сплетни. Ради родных они готовы пойти на многое, но в ответ хотят получить уважение и благодарность. Если этого не будет, то начнут мстить. Из-за личной выгоды Девы способны пойти на предательство.

Скорпионы ведут себя безжалостно не только по отношению к врагам, но и к родным людям. Они настолько расчетливы и хитры, что готовы уничтожить любого, кто встанет на их пути. Если во время общения они ощутят слабость соперника, то обязательно воспользуются этим для достижения своей цели. Скорпионы знают, как повлиять на людей и направить их на определенный путь. При этом они никому не доверяют, потому что всех людей судят по себе.

Львы — это короли по жизни, и в этом никто не сомневается. Они требуют к себе царского отношения. Люди этого знака очень импульсивны и часто совершают опрометчивые поступки, о которых потом жалеют. Если на их пути попадаются какие-то препятствия или люди, которые не дают им достичь цели, то они начинают пускать в ход подлость и коварство. Ради достижения цели Львы готовы на многое, и даже пойти по головам, сообщается на портале Rsute.

Названы три самые жуткие свекрови по знаку зодиака. Астрологам удалось выяснить, по какой причине некоторым невесткам тяжело построить теплые отношения с мамой своего избранника. Для этого достаточно лишь знать знак зодиака своей свекрови.