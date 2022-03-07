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Синоптики сообщили москвичам о погоде 7 марта

Юлия Курганова

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Синоптики сообщили москвичам о погоде 7 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В понедельник, 7 марта, столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус трех до двух градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что такая погода характерна для начала марта: ощутимые колебания температуры, атмосферное давление немного ниже нормы, содержание кислорода в пределах климатических значений.

Неустойчивая погода в межсезонье у многих метеозависимых людей сопровождается ухудшением самочувствия, снижением умственной и физической активности, снижением психологической адаптации. Кроме того, повышается риск сезонных обострений многих хронических заболеваний, высока вероятность роста острых вирусных и простудных заболеваний.

Следует более внимательно относиться к своему здоровью, после консультация врача необходимо провести курс профилактического лечения, поливитамины и адаптогены, общеукрепляющие методы помогут легче переносить погодные изменения.

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за гололедицы и ветра до 21:00 вторника, 8 марта.

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