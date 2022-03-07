Умер актер из фильма «Формула любви» Александр Куломзин

кадр из фильма «Формула любви»

Скончался актер, танцор и хореограф Александр Куломзин, который стал известным после роли второго плана в ленте «Формула любви» режиссера Марка Захарова. Артисту было 65 лет.

Уточняется, что артист ушел из жизни в конце февраля, но о его смерти сообщили только сейчас, передает «Российская газета».

Александр Куломзин родился 27 ноября 1956 года. В 1978-м окончил Московское академическое хореографическое училище. В 80-90-е годы был артистом балета Московского государственного театра оперетты, потом преподавал.

Дебют Куломзина в кино состоялся в 1982 году, когда он исполнил роль в «Празднике оперетты». В 1986 году актер сыграл слугу Урбана в телеадаптации «Валенсианской вдовы».