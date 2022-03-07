Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы идеальные любовники среди знаков зодиака

Юлия Курганова

Общество
Названы идеальные любовники среди знаков зодиака
Фото: Pexels

Успешная сексуальная жизнь во многом зависит от врожденных особенностей и темперамента человека. Но, по словам астрологов, поистине страстной натурой обладают лишь шесть знаков зодиака, которые способны удивить в постели любого.

Несмотря на вспыльчивый нрав, харизматичные и напористые Скорпионы умело притягивают к себе людей. Однако строить стабильные семейные отношения с представителями этого знака не стоит, а вот страстную и бурную жизнь — пожалуйста.

Огненная сила Льва действительно способна украсить сексуальную жизнь. При этом в отношениях люди этого знака занимают скорее доминантную позицию, поэтому в постели именно они возьмут инициативу в свои руки.

Раки по натуре очень сдержанные и спокойные. Но в романтических отношениях они способны проявить настоящую нежность и чувствительность. Поэтому в интимной жизни «водные» знаки обязательно прислушаются к желаниям партнера.

В личной жизни Стрельцы очень непостоянны — любовь может как внезапно вспыхнуть, так и угаснуть снова. По тому же сценарию будут развиваться и интимные отношения. Так что следует быть всегда начеку, чтобы поймать момент безумной страсти Стрельцов.

Водолеи отдают предпочтение скорее не физической страсти, а духовному контакту. Поэтому в любовной связи им важно получать прежде всего эмоциональное наслаждение.

Близнецы не любят однообразия — в жизни они могут быть то пылкими и страстными, то равнодушными и холодными. Так что перед тем, как строить отношения с представителями этого знака, нужно помнить, что Близнецы привыкли совмещать в себе разные чувства, передает Пятый канал.

Названы самые озабоченные мужчины по знаку зодиака. Принадлежность к тому или иному знаку зодиака наделяет каждого из нас не только определенными чертами характера, но и определенной манерой поведения, тягой к чему-то. Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала «Вечерней Москве», мужчины каких знаков зодиака по гороскопу самые озабоченные.

Читайте также:
Гороскопы романтические отношения Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Мария Устинова
Мария Устинова

Рабочих рук не хватает

Все мнения
О проекте