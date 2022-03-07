Названы идеальные любовники среди знаков зодиака

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Успешная сексуальная жизнь во многом зависит от врожденных особенностей и темперамента человека. Но, по словам астрологов, поистине страстной натурой обладают лишь шесть знаков зодиака, которые способны удивить в постели любого.

Несмотря на вспыльчивый нрав, харизматичные и напористые Скорпионы умело притягивают к себе людей. Однако строить стабильные семейные отношения с представителями этого знака не стоит, а вот страстную и бурную жизнь — пожалуйста.

Огненная сила Льва действительно способна украсить сексуальную жизнь. При этом в отношениях люди этого знака занимают скорее доминантную позицию, поэтому в постели именно они возьмут инициативу в свои руки.

Раки по натуре очень сдержанные и спокойные. Но в романтических отношениях они способны проявить настоящую нежность и чувствительность. Поэтому в интимной жизни «водные» знаки обязательно прислушаются к желаниям партнера.

В личной жизни Стрельцы очень непостоянны — любовь может как внезапно вспыхнуть, так и угаснуть снова. По тому же сценарию будут развиваться и интимные отношения. Так что следует быть всегда начеку, чтобы поймать момент безумной страсти Стрельцов.

Водолеи отдают предпочтение скорее не физической страсти, а духовному контакту. Поэтому в любовной связи им важно получать прежде всего эмоциональное наслаждение.

Близнецы не любят однообразия — в жизни они могут быть то пылкими и страстными, то равнодушными и холодными. Так что перед тем, как строить отношения с представителями этого знака, нужно помнить, что Близнецы привыкли совмещать в себе разные чувства, передает Пятый канал.

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