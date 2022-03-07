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«Обманывали в последние 10 лет»: солисты «Отпетых мошенников» подали в суд на Аморалова

Георгий Соланович

Общество
«Обманывали в последние 10 лет»: солисты «Отпетых мошенников» подали в суд на Аморалова
Фото: пресс-служба суда

Солисты популярной в 90-е годы музыкальной группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов и Том Хаос подали в суд на Сергея Аморалова. Бывшие друзья и партнеры будут выяснять финансовые вопросы.

Богомазов ушел из группы еще в 2011 году. После этого поругались Хаос и Аморалов, а окончательно «Отпетые мошенники» распались в прошлом году. Теперь музыканты гастролируют отдельно.

Первая причина иска в суд — авторские права. Сергей требует убирать из их афиш название группы «Отпетые мошенники», Гарик и Том с этим, естественно, не согласны.

Вторая и основная причина конфликта музыкантов — финансовые споры. Хаос, например, уверен, что Богомазов обманывал его целых десять лет и не доплачивал заслуженный гонорар.

— Я получал меньше, чем он, хотя мы договаривались 50 на 50 делить. У меня есть организаторы-друзья, которые мне назвали выплаченную сумму за прошедший концерт. Оказалось, я получал одну четвертую от этой суммы. Я был удивлен, насколько меня обманывали в последние 10 лет, — признался Том на ток-шоу «Звезды сошлись».

Богомазов и Хаос после того, как узнали правду, решили разобраться с бывшим другом и коллегой в суде, передает .

Во время концерта «Мгновения 70-х. Иосиф Кобзон», состоявшегося в Москве весной прошлого года, вдова исполнителя Нелли Кобзон впервые рассказала удивительную историю их знакомства. По словам Нелли Михайловны, судьба настойчиво сводила их с Иосифом Давыдовичем.

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