Территорию возле Больницы имени Юдина благоустроят в этом году

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Коломенский пр-д, 4, Москва Карта всех событий

Специалисты до конца 2022 года благоустроят территорию Городской клинической больницы имени Юдина на юге Москвы. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Главная цель проекта — создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей. Важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан, — рассказал он.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В рамках работ по благоустройству рабочие разобьют партерный цветник, обустроят парковку для машин скорой помощи и места для встреч и ожидания. Также возле клинической больницы заменят покрытие дорожек, установят современные фонари и скамейки. Заммэра подчеркнул, что для пациентов создадут новые прогулочные маршруты и удобную систему навигации.

Главная идея проекта — мультисенсорный сад для граждан с нарушением работы одного из органов чувств.

Главный врач городской клинической больницы Ольга Папышева добавила, что благоустройство территории медучреждения является важной частью его комплексного развития. За последние два года специалисты обновили уже 80 процентов отделений, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице за пять лет произойдет глобальное обновление амбулаторного фонда. Почти половину столичных поликлиник приведут в соответствие современному стандарту. Эти медучреждения обслуживают 1,5 миллиона горожан.