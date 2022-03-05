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Почти половину поликлиник Москвы капитально отремонтируют за пять лет

Михаил Алимов

Город
Почти половину поликлиник Москвы капитально отремонтируют за пять лет
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столице за пять лет произойдет глобальное обновление амбулаторного фонда. Почти половину столичных поликлиник приведут в соответствие современному стандарту. Эти медучреждения обслуживают 1,5 миллиона горожан, сообщила в субботу, 5 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Все поликлиники мы приводим к единому стандарту и полностью обновляем: создаем новые лечебные и диагностические возможности и сервисы, а пространство делаем комфортнее. На сегодня уже обновлены по новому московскому стандарту и принимают пациентов более 30 зданий, а всего в 2022 году получат обновленные поликлиники возле домов еще около 1,5 миллиона москвичей. Масштабная программа реализуется в полном объеме. Сейчас одновременно работы идут более чем в 50 поликлиниках, — рассказала она.

В соответствии с единым стандартом во всех поликлиниках принимают врачи восьми основных направлений: терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. Кроме того, в головных подразделениях работают аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог и инфекционист.

Все медучреждения оснащают современной техникой, медицинскими приборами и удобной системой навигации. Оказывать помощь не прекращают даже во время ремонта: приемы назначаются в других зданиях, поэтому необходимо внимательно смотреть на адрес при записи к специалисту, передает официальный сайт мэра Москвы.

В мартовские праздники изменится график работы социальных учреждений столицы. Главархив, отделы ЗАГС, офисы МФЦ и медицинские учреждения в этот период изменят свой режим.

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