Стало известно, как будут работать социальные учреждения Москвы в мартовские праздники

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В мартовские праздники изменится график работы социальных учреждений столицы. Главархив, отделы ЗАГС, офисы МФЦ и медицинские учреждения в этот период изменят свой режим.

Читальные залы Главархива не работают с 6 по 8 марта. Посетить их можно в субботу, 5 марта, с 09:00 до 15:30. Часть материалов доступна в формате онлайн.

Отделы ЗАГС будут работать по особому графику. 7 марта — с 09:00 до 17:00, 8 марта закроются дворцы бракосочетания № 1, 3 и 4. Остальные дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС 6 и 8 марта не работают. Офисы ЗАГС в 11 центрах госуслуг «Мои документы» 6 и 7 марта будут работать в зависимости от их графика. 8 марта — выходной. С 9 марта — обычный режим работы.

Взрослые поликлиники будут открыты 6 и 8 марта с 09:00 до 16:00, 7 марта — с 09:00 до 18:00. Отделения ОРВИ работают каждый день с 08:00 до 20:00, помощь на дому окажут в такой же промежуток времени.

Травмпункты, так же как и кабинеты ПЦР- и ИФА-диагностики, функционируют круглосуточно или в режиме работы медицинского учреждения. Амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины работают постоянно и без выходных.

Выездные бригады вакцинации работают с 10:00 до 18:00, так же как и пункты экспресс-тестирования на коронавирус.

6 и 8 марта можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 16:00, 7 марта — с 09:00 до 18:00.

Детям на дому помощь будут оказывать с 09:00 до 15:00, причем вызовы принимаются до 14:30. Прем в поликлиниках ведется с 09:00 до 15:00 7 марта, прививку подросток может получить в этот же период.

С 08:00 до 20:00 врачи принимают пациентов с ОРВИ, ПЦР-тесты берут с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения работают с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты функционируют с 06:30 до 15:00.

6 и 8 марта будет работать только женская консультация административного округа. Часы приема — с 09:00 до 15:00. 7 марта работают все соответствующие учреждения и принимают в то же время.

Все аптечные пункты 7 марта работают с 09:00 до 18:00, а 6 и 8 марта — с 09:00 до 16:00.

Ветеринарные клиники с 6 по 8 марта будут работать в обычном режиме, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Москве вырастили более трех миллионов цветов к Международному женскому дню. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства в среду, 2 марта. О том, какие цветы выращивают в столице, — в материале «Вечерней Москвы».