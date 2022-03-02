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Свыше трех миллионов цветов вырастили в столичных теплицах к 8 Марта

Виктория Сикерина

Город
Свыше трех миллионов цветов вырастили в столичных теплицах к 8 Марта
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве вырастили более трех миллионов цветов к Международному женскому дню. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства в среду, 2 марта.

В ведомстве отметили, что Москва является одним из самых цветочных городов страны. Так, например, в весенний, летний и осенний сезоны столицу украшают яркие клумбы.

— Чтобы порадовать женщин 8 Марта, в городских теплицах вырастили более трех миллионов цветов. Уже созрели тюльпаны, розы, гортензии, примула и различные комнатные растения, — заявили в пресс-службе.

Так, ассортимент луковичных цветов представлен более 25 видами. Их высадили в декабре и январе, а к февралю уже сформировались бутоны.

— В городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в искусственной среде — специальном водном растворе, который полностью обеспечивает потребности растений в питательных веществах, — уточнили в ведомстве.

По словам специалистов, такие методы позволяют ускорить рост тюльпанов и повысить их качественные характеристики.

Приближается Международный женский день — 8 Марта — день, когда представительницам прекрасного пола будут дарить цветы и другие подарки. «Вечерняя Москва» узнала у флористов, как собрать недорогой, но пышный букет.

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