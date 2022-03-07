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Названы самые частые нарушения среди женщин-водителей в Москве

Георгий Соланович

Общество
Названы самые частые нарушения среди женщин-водителей в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Чаще всего женщины-водители в Москве в 2022 году нарушали дистанцию между транспортными средствами, игнорировали сигналы светофора и нарушали очередность проезда машин. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Примечательно, что женщины становились виновницами ДТП намного реже, чем мужчины-автолюбители.

Госавтоинспекция в Telegram-канале также призвала водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах столицы.

Статистика ГИБДД

Количество смертельных ДТП с участием пьяных водителей снизилось в Москве примерно на 20 процентов. Общее количество ДТП с участием нетрезвых автовладельцев снизилось на пять процентов — на 444 случая меньше, чем в прошлом году.

За прошедший год правила дорожного движения в Москве чаще всего нарушали мужчины. На первом месте среди нарушителей стоят водители в возрасте 26–36 лет или те, чей стаж вождения составляет свыше 20 лет. На втором месте — водители старше 45 лет.

Меньше всего в 2021 году ПДД нарушали женщины и водители обоих полов в возрасте от 18 до 25 лет, а также с водительским стажем не более двух лет.

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