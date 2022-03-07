Ежедневно через Москву в 2021 году проезжали почти 60 тысяч автомобилей из регионов

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Ежедневно по улицам Москвы в 2021 году транзитом проезжали почти 60 тысяч машин из регионов России. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в департаменте транспорта столицы.

— Транзитный транспорт делает движение в городе сложнее и опаснее, а жизнь местных жителей хуже из-за шума и выбросов. Чтобы таких поездок было меньше, год назад мы сделали новые правила проезда для грузовиков. Так, большегрузов в городе стало меньше на 27 процентов, ДТП — на 40 процентов, а МКАД — свободнее на три процента, — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что разгрузить МКАД и ТКК от транзитного транспорта примерно на 20 процентов поможет Московский скоростной диаметр (МСД). Новая магистраль без светофоров освободит город от машин, которые оказались в его черте проездом, уточняется на сайте департамента.

14 февраля мэр города Сергей Собянин рассказал о главных дорожных проектах 2022 года. По словам главы столицы, в текущем году завершат строительство первой очереди Московского скоростного диаметра (МСД) — от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. На данный момент ведутся монтаж пролетных строений и возведение подпорных стен.