Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с премьером Индии Нарендрой Моди

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил ситуацию на Украине. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в пресс-службе премьер-министра.

— Президент Путин проинформировал премьер-министра Моди о ходе переговоров между украинской и российской командами. Премьер-министр Моди приветствовал продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной и выразил надежду, что они приведут к прекращению конфликта, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Моди выразил глубокую озабоченность по поводу безопасности индийских студентов, все еще остающихся в Сумах, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что делегация России вылетела к месту переговоров.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

Второй этап переговоров закончился 3 марта. Тогда советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что обе стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Однако, подчеркнул Подоляк, всех поставленных целей Украина достичь на переговорах не смогла.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину и призвал его встретиться для переговоров лично.