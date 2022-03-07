Захарова подтвердила встречу Лаврова и Кулебы на форуме в Анталье

Фото: МИД РФ

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы пройдет в рамках дипломатического форума в Анталье. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В соответствии с достигнутой договоренностью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, — уточнила она.

Захарова добавила, что встреча Лаврова и Кулебы пройдет при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

До этого глава МИД Турции заявил, что контакт министров иностранных дел России и Украины может пройти 10 марта в Анталье. Встреча должна пройти в трехстороннем формате, передает ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.