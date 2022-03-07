«Откройте глаза»: Кадыров разместил обращение к жителям Украины

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Украинцам следует открыть глаза и не давать использовать себя как живой щит. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 7 марта.

— Выступите, наконец, против этого нацистского режима. Россия и Беларусь дают вам коридор, по которому вы попадете к братьям, готовым встретить вас, в отличие от коридора в сторону Америки, которая вас использует ради своих политических и военных игр, — сказал политик.

Жителям, по его мнению, необходимо «открыть глаза» на режим президента Владимира Зеленского и принять решение. Глава государства готов бросить свою армию, народ и командовать с безопасного для своей жизни расстояния, написал Кадыров в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сказала Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал правки в Конституцию, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.