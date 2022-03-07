Около 100 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал D Карта всех событий

В аэропортах Москвы отменены или задерживаются 100 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в понедельник, 7 марта.

Так, во Внукове задержаны 12 рейсов, еще 35 отменены. Шесть авиарейсов задерживаются в аэропорту Домодедово, а еще 16 отменены.

В Шереметьеве 11 рейсов задержаны, 21 рейс отменен. При этом в штатном режиме функционирует лишь аэропорт Жуковский, отмечается на сайте «Яндекс.Расписаний».

2 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что прекращение участия Airbus и Boeing, а также требование возврата самолетов европейскими лизингодателями к российским авиакомпаниям может привести к серьезному удару по всей авиационной отрасли. Фактически речь идет об обрушении рынка авиационных производителей и перевозчиков, говорит эксперт.

Дело в том, что значительная часть российских гражданских самолетов находится в лизинге у иностранных фирм, но при этом собственники самолетов не могут перегнать борты в страну регистрации из-за закрытого воздушного пространства со странами Запада. Пока из почти 500 гражданских самолетов иностранных лизингодателей, эксплуатирующихся в России, были возвращены собственникам всего несколько лайнеров.