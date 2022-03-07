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Эрнст и Дерипаска оказались под новыми санкциями Канады

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Эрнст и Дерипаска оказались под новыми санкциями Канады
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Канада ввела санкции еще против десяти россиян из-за операции на Украине. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в понедельник, 7 марта.

— В список входят бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства, — сказал политик.

Ограничительные меры затронули представителя Кремля Дмитрия Пескова, журналистов Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян, гендиректора Первого канала Константина Эрнста, а также бизнесмена Олега Дерипаску, отмечает Reuters.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Так, в список вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия и прочие страны. Эти государства и территории ввели санкции в отношении России после начала специальной военной операции на Украине или присоединились к таковым.

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