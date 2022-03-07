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Мужчина на грузовике протаранил ворота посольства России в Дублине

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина на грузовике протаранил ворота посольства России в Дублине
Фото: Администрация президента РФ

Мужчина протаранил ворота посольства России в Дублине, врезавшись в них задним ходом на грузовике. Об этом сообщили в пресс-службе миссии в понедельник, 7 марта.

— Инцидент произошел в присутствии сотрудников ирландской полиции, стоявших рядом и бездействовавших. Насколько нам известно, водитель грузовика задержан, ему предъявлены обвинения, — говорится в сообщении.

Посольство осудило инцидент и рассматривает его как нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Миссия, как уточняется, требует от властей Ирландии принять меры по обеспечению безопасности сотрудников и членов их семей.

Причины произошедшего в настоящее время неизвестны. По предварительным сведениям, пострадавших в результате случившегося нет, отмечает ТАСС.

7 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. В здание Русского Дома, по ее словам, была брошена бутылка с горючей жидкостью.

Захарова отметила, что «пострадавших нет только потому, что она попала в забор, не долетев до цели». Она также опубликовала запись с моментом нападения. На кадрах видно, как в сторону забора летит бутылка с зажигательной смесью и разбивается.

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