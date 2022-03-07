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Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже

Евгений Белоусов

Политика
Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 7 марта, сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже, пострадавших нет.

— В ночь с 6 на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже совершено нападение. В здание Русского Дома брошена бутылка с горючей жидкостью, — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что «пострадавших нет только потому, что она попала в забор, не долетев до цели». Она также опубликовала запись с моментом нападения. На кадрах видно, как в сторону забора летит бутылка с зажигательной смесью и разбивается.

Видео: Telegram / Мария Захарова

До этого Мария Захарова заявила, что США не оставляют России выхода, кроме как высылать их дипломатов.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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