Захарова: США не оставляют России выхода, кроме как высылать их дипломатов

Фото: МИД РФ

Москва после высылки из США российского сотрудника секретариата ООН не хотела бы прибегать к выдворению американских дипломатов, но действия Вашингтона не оставляют иного выбора. Об этом в среду, 2 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— США в нарушение всех пониманий и своих обязательств в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной продолжают в буквальном смысле выдавливать российских представителей из ооновских структур, — заявила она.

Захарова обратила внимание, что все происходит на фоне «явного попустительства со стороны как самого генсекретаря ООН (Антониу Гуттереша — прим. ВМ), так и ооновского секретариата, покорно играющих роль статистов перед лицом творящегося беспредела».

В связи с этим, утверждает Захарова, Россия призывает американскую сторону проявить благоразумие, не идти на дальнейшую эскалацию, говорится в комментарии.

До этого стало известно, что МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Теперь они должны покинуть страну в течение следующих 48 часов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Соединенные Штаты Америки объявили двенадцать дипломатов России персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот поступок циничной эскалацией со стороны США. Вашингтон таким образом, считает она, пытается взять реванш, постоянно проигрывая на дипломатическом поле.