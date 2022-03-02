МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата

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МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Теперь они должны покинуть страну в течении следующих 48 часов. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в российском посольстве в Софии.

— Да, подтверждаем. Болгарская сторона объявила о высылке двух дипломатов российского посольства, — цитирует представителя посольства в Софии РИА Новости.

Политолог Марков предсказал «Вечерней Москве» итог второго раунда переговоров между Россией и Украиной, который произойдет 2 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.