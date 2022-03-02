Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД Болгарии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата
Фото: pixabay.com

МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Теперь они должны покинуть страну в течении следующих 48 часов. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в российском посольстве в Софии.

— Да, подтверждаем. Болгарская сторона объявила о высылке двух дипломатов российского посольства, — цитирует представителя посольства в Софии РИА Новости.

Политолог Марков предсказал «Вечерней Москве» итог второго раунда переговоров между Россией и Украиной, который произойдет 2 марта.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
персона нон грата Россия Болгария
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте