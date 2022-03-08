«Ты не был тварью»: экс-жена Аршавина обратилась к футболисту

Фото: instagram/arshavina_alisia__mb

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в интернет-пространство после нескольких месяцев отсутствия. За это время она сделала первую пластическую операцию, которая частично восстановила ее утраченную в результате некроза внешность.

А еще журналистка пересмотрела свое отношение к окружающим. Теперь она считает врагами уже собственную мать и первого мужа Алексея Казьмина, которые утешали ее после развода со спортсменом. А вот Аршавина она, напротив, называет порядочным человеком и благодарит.

— Андрей, спасибо, что ты по закону со мной судишься и не был тварью, которая трогает детей. Потому что ты по-настоящему их любишь. И всегда считал, что детям лучше с мамой. И никогда ни одного плохого слова про маму им не сказал. Берегите себя и бойтесь того, кто совсем близко, — написала Казьмина в Instagram.

Она опубликовала свой снимок после операции, под которым обратилась к своим нынешним недругам.

— Мама, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! И главное, я больше не боюсь ни тебя, ни мужа твоего, ни своего первого супруга, который хочет чужими руками отнять у меня жизнь. Леша, все, твое выступление окончено. Ты не Андрей, ты не любишь детей, но и бороться не умеешь. Ресурсов у тебя мало, есть только гнилая мотивация. И спасибо людям, которые встали горой за меня. Помогите мне и сейчас! Пусть дети увидят маму. А вот про свою маму, ее мужа и Казьмина скажу так: пусть ответят за тот ад, который устроили мне ни за что, — заявила журналистка, передает издание «7дней».

В начале марта Алиса Казьмина рассказала, что лечится от тяжелого заболевания — у нее третья стадия нейросифилиса. Это сифилитическое поражение головного или спинного мозга. Женщина заявила, что ее подставили родные. По ее словам, первый муж и мать уже давно хотят упечь ее в психиатрическую больницу.