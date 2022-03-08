Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики предупредили москвичей о похолодании 8 марта

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о похолодании 8 марта
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 8 марта, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона с севера. При облачной погоде ожидается местами слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус шесть — четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми — трех градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе похолодает. Средняя суточная температура уже не будет дотягивать до климатической нормы более чем на два градуса. Атмосферное давление продолжит расти и фон его будет повышенным. В норме останется содержание кислорода в воздухе.

Колебания температуры и рост атмосферного давления формируют погоду спастического типа, при которой могут усиливаться или развиваться симптомы ухудшения самочувствия у метеозависимых людей. Прежде всего, это касается лиц с кардиосоматическими заболеваниями, увеличивается вероятность простудных и острых респираторных заболеваний.

Однако погода не является непосредственной причиной болезни, она только провоцируют развитие метеообусловленных недомоганий у людей, ослабленных после длительной зимы. Поэтому стоит уделить внимание своему здоровью, активнее использовать оздоровительные и общеукрепляющие методы, лечить основное заболевание под контролем врача.

Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе. Минусовая температура с переменной облачностью без существенных осадков ожидается в столице.

Читайте также:
синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте