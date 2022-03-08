Синоптики предупредили москвичей о похолодании 8 марта

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 8 марта, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона с севера. При облачной погоде ожидается местами слабый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус шесть — четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми — трех градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе похолодает. Средняя суточная температура уже не будет дотягивать до климатической нормы более чем на два градуса. Атмосферное давление продолжит расти и фон его будет повышенным. В норме останется содержание кислорода в воздухе.

Колебания температуры и рост атмосферного давления формируют погоду спастического типа, при которой могут усиливаться или развиваться симптомы ухудшения самочувствия у метеозависимых людей. Прежде всего, это касается лиц с кардиосоматическими заболеваниями, увеличивается вероятность простудных и острых респираторных заболеваний.

Однако погода не является непосредственной причиной болезни, она только провоцируют развитие метеообусловленных недомоганий у людей, ослабленных после длительной зимы. Поэтому стоит уделить внимание своему здоровью, активнее использовать оздоровительные и общеукрепляющие методы, лечить основное заболевание под контролем врача.

Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе. Минусовая температура с переменной облачностью без существенных осадков ожидается в столице.