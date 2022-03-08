«Присвоен первый ранг»: пожар произошел в административном здании в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Земляной Вал, 29 Карта всех событий

Пожар произошел в административном здании на улице Земляной Вал в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 8 марта, сообщил источник в экстренных службах.

— Густой черный дым поднимается с первого этажа здания. Людей в самом здании нет, площадь возгорания — 50 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг № 1, — сказал собеседник «ВМ».

Возгорание произошло по адресу улица Земляной Вал, 29. Отмечается, что по этому адресу на картах расположен Курский вокзал.

Согласно последним данным, пожар удалось локализовать.

28 февраля женщина пострадала при пожаре в общежитии, расположенном на улице Расковой, дом 13. По данным ведомства, огонь распространился на площади 12 квадратных метров.

16 февраля пожарные ликвидировали огонь в здании налоговой инспекции на Каширском шоссе. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Информации о пострадавших не поступало.