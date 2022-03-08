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Столичные службы проводят работы по уборке города после ночного снегопада

Анастасия Колоскова

Город
Столичные службы проводят работы по уборке города после ночного снегопада
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные коммунальные службы после ночного снегопада провели механизированное подметание дорог и тротуаров. Об этом во вторник, 8 марта, сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

По данным коммунальщиков, с 7 марта в отдельных округах столицы выпало до трети месячной нормы осадков. Так, наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮАО (8 сантиметров), ЮЗАО (7 сантиметров), ЗАО и ЗелАО (по 5 сантиметров). В центре Москвы, на севере и северо-востоке прирост свежевыпавшего снега составил один сантиметр.

Синоптики предупредили, что во вторник в Москве будет от минус шести до минус четырех градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ожидается увеличение снежного покрова до одного сантиметра.

— Ранним утром провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров. При необходимости цикл работ повторим. Под особым контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам, — говорится в сообщении официального Telegram-канала комплекса.

До этого москвичей предупредили, что на этой неделе в столице ожидается минусовая температура с переменной облачностью без существенных осадков.

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