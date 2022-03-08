Почти 100 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Более 90 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» во вторник, 8 марта.

Так, во Внукове семь рейсов задержали, а 33 — отменили. Девять самолетов задерживаются в аэропорту Домодедово, а еще 20 отменены.

При этом в Жуковском каких-либо отклонений от расписания не зафиксировано. Еще 19 рейсов отменили в аэропорту Шереметьево, а восемь — задержали, отмечается на сайте «Яндекс.Расписаний».

2 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что прекращение участия Airbus и Boeing, а также требование возврата самолетов европейскими лизингодателями к российским авиакомпаниям может привести к серьезному удару по всей авиационной отрасли. Фактически речь идет об обрушении рынка авиационных производителей и перевозчиков, говорит эксперт.

Дело в том, что значительная часть российских гражданских самолетов находится в лизинге у иностранных фирм, но при этом собственники самолетов не могут перегнать борты в страну регистрации из-за закрытого воздушного пространства со странами Запада. Пока почти из 500 эксплуатирующихся в России гражданских самолетов иностранных лизингодателей были возвращены собственникам всего несколько лайнеров.