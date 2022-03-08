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Почти 280 миллионов тестов на COVID-19 провели в России с начала пандемии

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Почти 280 миллионов тестов на COVID-19 провели в России с начала пандемии
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 279 миллионов тестов на коронавирус провели в России с начала пандемии. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 во вторник, 8 марта.

— По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 279,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 216 тысяч тестов на коронавирус, — отмечается в Telegram-канале оперштаба.

10 февраля иммунолог Николай Крючков заявил «ВМ», что сложный период пандемии COVID-19 должен частично закончиться в мае 2022 года. По мнению эксперта, летом 2022 года могут наблюдаться небольшие вспышки коронавируса.

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При этом осенью, зимой и весной 2023-го возможен периодический взлет заболеваемости, однако ситуация будет более управляемой, уточнил он. Крючков заключил, что в будущем могут появиться новые варианты COVID-19.

7 марта в оперштабе сообщили, что всего с начала пандемии в Москве было зафиксировано 2 712 483 случая заражения. Инфекцию поборол 2 508 951 пациент, при этом скончались 41 822 человека.

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