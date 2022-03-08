В НАТО пригрозили России из-за ситуации на Украине

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НАТО стремится не допустить эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во вторник, 8 марта.

— Ответственность НАТО заключается в том, чтобы предотвратить эскалацию и обеспечить нераспространение конфликта за пределы Украины, — сказал чиновник.

Ситуация, как считает он, способна выйти из-под контроля. При этом Столтенберг напомнил России, что у НАТО более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря, тысячи дополнительных военных и 130 самолетов в состоянии повышенной готовности, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.