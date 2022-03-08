Путин утвердил ограничения по импорту и экспорту сырья и продукции

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в целях обеспечения безопасности страны.

Так, до 31 декабря будет действовать запрет на вывоз за пределы территории России или ввоз продукции и сырья, согласно перечням, определяемым правительством. Меры, согласно указу, не применяются в отношении продукции и сырья, вывозимых или ввозимых россиянами, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования.

Кабмин получил полномочия по определению особенностей применения данных мер. Путин поручил правительству в двухдневный срок определить перечни иностранных государств, необходимые для применения мер, отмечается на портале правовой информации.

8 марта Путин также подписал закон о пакете мер поддержки населения и бизнеса. Среди пунктов — возможность вести деятельность без продления лицензии, а также упрощение госзакупок.

Кроме того, глава государства позволил вводить мораторий на плановые проверки малых и средних предприятий в 2022 году и IT-компаний в 2022–2024 годах. При этом Путин ввел новые кредитные каникулы.

Право на них дается гражданам, малому и среднему бизнесу, в том числе по ипотеке, если кредитный договор был заключен до 1 марта 2022 года. В их рамках они смогут с 1 марта по 30 сентября обратиться к кредитору с требованием о предоставлении каникул.