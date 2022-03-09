Нуланд рассказала, что США изучают способы ограничения доступа России к криптовалютам

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Во вторник, 8 марта, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд рассказала, что на данный момент изучается возможность ограничения доступа России к криптовалютам.

Она добавила, что нужно «закрыть эту опасную дорожку».

— Не только мы изучаем это сами, но и консультируемся с партнерами в Европе, — рассказала Нуланд, передает РИА Новости.

Ранее Нуланд сказала, что санкции западной стороны против России могут быть отменены, если РФ прекратит специальную военную операцию на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.