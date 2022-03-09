Андрей Бочкарев заявил о завершении ремонта пешеходного моста в Московском зоопарке

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Специалисты закончили ремонт пешеходного моста в Московском зоопарке, а также оборудовали новый вход в зоосад со стороны станции метро «Баррикадная» радиальной линии. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 9 марта.

Он отметил, что новая входная группа представляет собой двухэтажный павильон с кассами, турникетами и сувенирными лавками.

Помимо этого, в учреждении оснастили лифты для посетителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и создали кафе, культурный и образовательный центры.

— Благодаря декоративным ограждающим конструкциям обновленный мост по форме напоминает закручивающуюся морскую волну. В рамках реконструкции увеличена ширина перехода с четырех до девяти метров, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что сейчас на территории зоопарка близится к завершению возведение павильона «Ластоногие», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Московский зоопарк 1 марта перешел на весенний график работы. Это объясняется тем, что с потеплением и увеличением длины светового дня питомцы зоопарка становятся активнее. Более того, сотрудники учреждения ожидают пробуждения бурой медведицы по имени Роза, гималайского медведя Алладина и сурков.