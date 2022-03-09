Овечкин поднялся на третью строчку лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин поднялся на третью строчку списка лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Уточняется, что в матче против клуба Calgary Flames, закончившемся со счетом 5:4 в пользу команды из Вашингтона, Овечкин забросил две шайбы, доведя общее количество заброшенных шайб за свою карьеру в НХЛ до 766 и сравнявшись по этому показателю с чехом Яромиром Ягром.
Лидером по количеству забитых шайб в НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки с 894 голами, на втором месте идет его соотечественник Горди Хоу с 801 очком.
19 января после гола в ворота Winnipeg Jets российский хоккеист занял первое место в рейтингах лучших снайперов и бомбардиров сезона НХЛ с 27 заброшенными шайбами и 55 очками. Второе место в обоих списках у нападающего клуба Edmonton Oilers Леона Драйзайтля — 26 голов и 54 очка.
2 февраля сообщалось, что Овечкин был помещен под COVID-протокол, поэтому пропустит матч всех звезд Honda НХЛ 2022 года в Лас-Вегасе. При этом болельщики выбрали россиянина капитаном столичного дивизиона на матче всех звезд.