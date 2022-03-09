Овечкин поднялся на третью строчку лучших снайперов НХЛ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский нападающий американского хоккейного клуба Washington Capitals Александр Овечкин поднялся на третью строчку списка лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Уточняется, что в матче против клуба Calgary Flames, закончившемся со счетом 5:4 в пользу команды из Вашингтона, Овечкин забросил две шайбы, доведя общее количество заброшенных шайб за свою карьеру в НХЛ до 766 и сравнявшись по этому показателю с чехом Яромиром Ягром.

Лидером по количеству забитых шайб в НХЛ остается канадец Уэйн Гретцки с 894 голами, на втором месте идет его соотечественник Горди Хоу с 801 очком.

19 января после гола в ворота Winnipeg Jets российский хоккеист занял первое место в рейтингах лучших снайперов и бомбардиров сезона НХЛ с 27 заброшенными шайбами и 55 очками. Второе место в обоих списках у нападающего клуба Edmonton Oilers Леона Драйзайтля — 26 голов и 54 очка.

2 февраля сообщалось, что Овечкин был помещен под COVID-протокол, поэтому пропустит матч всех звезд Honda НХЛ 2022 года в Лас-Вегасе. При этом болельщики выбрали россиянина капитаном столичного дивизиона на матче всех звезд.